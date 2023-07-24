Редкач оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

Одиозный украинский боксер Иван Редкач поделился мнением о бое обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа.

По словам спортсмена, у британца есть шанс, однако для победы нужно нокаутировать Усика.

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"Шансы у Дюбуа есть. Он настоящий супертяжеловес, и если он сможет донести до цели один акцентированный удар, то он может решить судьбу поединка. Это бокс, а не шашки или шахматы. Один удар - и бой закончится", - сказал Редкач в интервью сайту AllBoxing.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинский чемпион отреагировал на слова Дюбуа о его страхе.

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