Майкл Хантер обвинил Фьюри в срыве боя с Усиком

Американский супертяжеловес Майкл Хантер заявил, что чемпион WBC в его дивизионе Тайсон Фьюри виновен в том, что у него не состоялся поединок с Александром Усиком.

По словам Хантера, украинский боксер достигает своих целей, несмотря на трудности.

Читай также: Я очень голоден: промо-ролик боя Усика против Дюбуа

"Я уважаю Усика, ведь он хочет победить, желает соперничать. Он достиг всего. Усик отправился на Олимпиаду, он хотел стать чемпионом в первом тяжелом весе, в супертяжелом весе, хотел все пояса. Так и должно быть. Он бы дрался в еще более быстром темпе, если бы ему позволили.

Но в наше время супертяжеловесы стали слишком мягкими. У них разбиваются сердца, они эмоциональны, у них есть эго. Они не могут держаться в реальности. У них большие головы, и они действительно думают, что могут что-то сделать. Они знают, когда вправду чего-то хотят".

Хантер убежден, что "Цыганский король" виновен в срыве титульного боя с Усиком.

"Мне кажется, что Фьюри уклонился от боя с Усиком. Мы знаем, что Усик - очень сложный соперник, и он бы доставил Фьюри проблемы. Это даже не секрет, особенно сейчас", - сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее бывший чемпион мира оценил нынешнее состояние Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!