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"Прошел свой пик": Бывший чемпион оценил нынешнее состояние Усика

Карл Фроч считает, что украинский боксер теряет физическую форму.
Сегодня, 17:45
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался об обладателе титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александре Усике.

Британец выразил мнение, что лучшие годы украинского боксера остались позади и сейчас он уже теряет физическую форму.

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"Я думаю, что Усик был невероятным, великолепным, одним из лучших. Я сравниваю его с Ломаченко, но Василия побеждали. Любой может проиграть. Люди поспорят с тем, что я сейчас скажу, будут говорить: "О чем рассказывает Фроч? Он несет бред". Но я считаю, что Усик прошел свой пик.

Так что в физическом плане его лучшие годы остались позади. Я знаю, что супертяжеловесы могут выступать далеко за 30, но он крузер", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Напомним, что в ближайшем бою Александр Усик встретится в ринге с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее Карл Фроч жестко раскритиковал Тайсона Фьюри из-за срыва боя с Александром Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Карл Фроч

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