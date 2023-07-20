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Бывший чемпион мира: Бой Усика и Дюбуа более увлекателен, чем поединок Фьюри – Нганну

Карл Фроч оценил значимость топовых поединков.
Сегодня, 11:50
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о бое между чемпионом WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

По словам авторитетного спортсмена, британец может нокаутировать украинца.

"Я могу представить, что Усик нарвется на лаки-панч от Даниэля и проиграет. Но это сверхтяжелый вес, гонка двух лошадей".

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Фроч отметил, что титульный бой намного интереснее, чем дуэль Фьюри и Нганну.

"Произойти может все что угодно. Этот поединок однозначно увлекательнее, чем бой Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну, для которого это будет дебют", - приводит слова Фроча Boxing Social.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве. Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну будут драться 28 октября в Саудовской Аравии.

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