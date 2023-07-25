Тайсон изъявил готовность помочь Нганну в подготовке к бою с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, что готов тренировать Фрэнсиса Нганну для подготовки к бою с Тайсоном Фьюри.

"Я бы хотел это сделать, было бы здорово. Я бы хотел этого, да. Фьюри бьет размашисто. Поэтому, когда он наносит свой длинный удар, у тебя появляется шанс нанести короткий удар. Когда он размахивается, то должен быть готов. Бум, сильный удар в корпус", – сказал американец в интервью ESNEWS.

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Напомним, Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну будут драться 28 октября в Саудовской Аравии.

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