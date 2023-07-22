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"Готов к любому повороту событий": Нганну раскрыл свой план на бой с Фьюри

Камерунец рассказал, за счет чего собирается одержать победу.
Сегодня, 16:58
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от предстоящего боя против обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри.

По словам камерунского бойца, для победы он планирует продемонстрировать все свои боксерские навыки и не собирается полагаться только на нокаутирующий удар.

"Да, у меня есть некая нокаутирующая сила, но вы были бы сумасшедшим, если бы в бою с кем-то вроде Тайсона Фьюри делали акцент на один удар. Я иду туда боксировать. Я собираюсь выйти на этот бой как боксер.

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Меня волнует, что люди продолжают сомневаться во мне. Поэтому, как обычно, мне придется доказывать, что они ошибаются. Я иду туда не только из-за моего нокаутирующего удара. Я готов к любому повороту событий и не удивлюсь, если будет судейское решение.

В любом случае я буду работать на победу, даже если не смогу нокаутировать соперника. Я хочу быть готовым выиграть этот бой любым возможным способом. Это укрепит мои боксерские позиции. Я не боец ММА, у которого в арсенале есть только сила удара", - приводит слова Нганну Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Тайсона Фьюри резко отреагировал на критику за бой с Фрэнсисом Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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