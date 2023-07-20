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"Это зависть": Отец Фьюри резко отреагировал на критику за бой с Нганну

Джон Фьюри ответил на высказывания промоутера Эдди Хирна о поединке.
Вчера, 21:31
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, отреагировал на высказывания Эдди Хирна по поводу боя его сына против бывшего чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну.

По мнению Фьюри-старшего, промоутер критикует это противостояние, потому что завидует, что не он организовал подобный поединок.

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"Я уже говорил раньше, что он полнейший идиот. С Хирном не так только один момент, и это его зависть, потому что он не смог организовать такой бой. Эдди говорил, что только он может устроить поединок в Саудовской Аравии. Как же неловко он должен чувствовать себя сейчас.

Этого человека не стоит слушать, он не знает, о чем говорит. Если бы он понимал, о чем болтает, то Энтони Джошуа до сих пор был бы чемпионом мира. Эти парни - идиоты, и они это доказали. У Хирна есть только одна проблема: не он продвигает этот бой, не он его устроил. Этот человек - полный идиот, и это достаточно о нем говорит", - приводит слова Джона Фьюри Mirror.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри заработает больше за бой с Фрэнсисом Нганну, чем за поединок с Александром Усиком.

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