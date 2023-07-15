"Отказался от Усика": Промоутер Джошуа раскритиковал Фьюри за бой с Нганну

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн раскритиковал чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри за поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжелом вес Фрэнсисом Нганну.

По словам функционера, британец допустил большую ошибку, отказавшись от боя с Александром Усиком.

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"Нужно начать с того, что Тайсон не нужно лишать титула за этот бой. Во-вторых, это ужасный бой для бокса. Чемпион должен проводить поединки, которые фанаты хотят видеть, чтобы укрепить свое наследие.

Дело в том, что бокс в супертяжелом весе уже много лет ждет бесспорного чемпиона. У него была возможность подраться с Александром Усиком и заработать 60, 70 или 80 миллионов долларов, но он не захотел этого делать. Победа в этом противостоянии закрепила бы его в статусе настоящего великого бойца своей эпохи.

Вспомните победы Тайсона Фьюри за последние шесть-семь лет. Это Сефери, Пьянета, Шварц, Валлин, Уайлдер, Чисора и Уайт. Фрэнк Уоррен говорит, что проблема в организации поединка с Усиком в том, что все стремятся попасть в Саудовскую Аравию, но ты отказываешься от поединка определяющего твое наследие и едешь в Саудовскую Аравию, чтобы подраться с дебютантом", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, бой между Фьюри и Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стал известен единственный нюанс, которого не хватает для анонса боя Усик - Фьюри.

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