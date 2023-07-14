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"Все рекорды будут побиты": Промоутер Фьюри уверен в финансовой успешности поединка с Нганну

Представитель британского чемпиона считает, что бой вызовет небывалый интерес.
Сегодня, 20:26
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от боя против экс-обладателя титула UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну.

По мнению представителя британского боксера, этот бой вызовет большой интерес и будет успешным, в частности и в финансовом плане, побив рекорды кассовых сборов.

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"Это большое событие. Это самое большое событие, в котором я когда-либо участвовал. После объявления персонажем №1 в Twitter был Фьюри, а №2 - Нганну. Это большая аудитория, а не просто несколько парней. Это массовое, массовое мероприятие. Насколько я понимаю, это будет самое большое событие, в котором я когда-либо участвовал.

Вот что Тайсон собирается сделать. Все рекорды кассовых сборов будут побиты. Разве Нганну не лучший тяжеловес в своем единоборстве? Разве не он занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый опасный панчер?" - приводит слова Уоррена Boxing News 24.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, лишат ли Фьюри чемпионского пояса за бой с Нганну.

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