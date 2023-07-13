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"Тебя ждет нокаут": Фьюри оставил грозное послание Нганну

Британский боксер дерзко обратился к своему будущему сопернику.
Сегодня, 10:34
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу боя против бывшего обладателя титула UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну.

Британский боксер обратился к своему сопернику посредством соцсетей, пригрозив отправить его в нокаут в предстоящем поединке.

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"Не могу дождаться. Нганну, ты получишь, большой мешок. Ты большой и твердый мешок, тебя нокаутируют. Тебя ждет нокаут, недоносок", - сказал Фьюри в видео, опубликовав его в Instagram.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фрэнсис Нганну также пригрозил Тайсону Фьюри после объявления боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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