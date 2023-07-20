"Ноль": Кроуфорд однозначно оценил шансы Нганну в бою с Фьюри

Американский чемпион не стал делать развернутый прогноз на поединок.

Чемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории Теренс Кроуфорд лаконично оценил шансы экс-чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну в будущем бою против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Американский боксер не стал вдаваться в расклады по поводу поединка, выразив абсолютную уверенность в том, что победу будет праздновать британец.

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"Ноль", - приводит ответ Кроуфорда talkSPORT на вопрос о том, какие шансы на успех у камерунского бойца.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри заработает больше за бой с Фрэнсисом Нганну, чем за поединок с Александром Усиком.

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