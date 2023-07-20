iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Парням не нужен титул": Промоутер Фьюри оправдал Тайсона за бой с Нганну

Авторитетный специалист высказался о проведенных переговорах за чемпионский пояс.
Сегодня, 10:50
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), поделился подробностями того, почему его клиент решил провести бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам функционера, команда британца искала ему соперника, однако топовые звезды отказались.

Читай также: Фьюри заработает больше за бой с Нганну, чем за поединок с Усиком

"Мы пытались провести защиту титула. В первую очередь это должно иметь коммерческое содержание. Мы не можем допустить, чтобы сюда приехал Энди Руис, который потребует 20 миллионов долларов. Это бессмысленно.

Также существует ситуация, когда кажется, что другим парням не нужен титул. Джошуа только что провел разминочный бой, но решил, что лучше сразиться с парнем, которого только что избил Тайсон, чем сразиться за пояс и получить 40 процентов от гонорара. Все это чушь, которую они придумывают для оправданий. Мы пошли по этому пути в декабре прошлого года, но только потратили много времени. Если бы мы знали, что все так обернется, то не стали бы тратить время.

Есть бой, который хотят увидеть все, включая нас и включая Тайсона, и мы сделали предложение Усику. Но они отказали, потому что думали, что получат лучший вариант. Вот почему они это сделали. Теперь все так, как есть", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри и Нганну запланирован на 28 октября.

Ранее Нганну назвал условие, при котором проведет реванш с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Президент Полесья: Мечта Усика - сыграть в большой футбол, она сбудется Президент Полесья: Мечта Усика - сыграть в большой футбол, она сбудется
Новая Зеландия обыграла Норвегию: обзор матчей чемпионата мира среди женщин Новая Зеландия обыграла Норвегию: обзор матчей чемпионата мира среди женщин
Яннис, несмотря на травму, попал в расширенную заявку Греции на ЧМ-2023 Яннис, несмотря на травму, попал в расширенную заявку Греции на ЧМ-2023
Месси будет капитаном Интер Майами Месси будет капитаном Интер Майами
Помочь журналистам

Видео

Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Аякс - Шахтер 3:0 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Украина13:38
Президент Полесья: Мечта Усика - сыграть в большой футбол, она сбудется
Другие страны13:15
Новая Зеландия обыграла Норвегию: обзор матчей чемпионата мира среди женщин
Сборные13:13
Яннис, несмотря на травму, попал в расширенную заявку Греции на ЧМ-2023
Другие страны12:50
Месси будет капитаном Интер Майами
Украина12:37
Срна прибыл в Милан для переговоров с Интером по Трубину
Киберспорт12:25
BLAST Premier Fall Groups 2023: NaVi сыграет в финале группы с Heroic
Формула 112:17
"Если сойдутся звезды": Хэмилтон не против вновь стать напарником Алонсо
Другие страны12:02
Чемпионат мира-2023 (женщины): Новая Зеландия сенсационно стартовала с победы
Европа11:50
Милан приостановил переговоры по двум игрокам ради оформления трансфера третьего
Бокс11:50
Бывший чемпион мира: Бой Усика и Дюбуа более увлекателен, чем поединок Фьюри – Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK