"Парням не нужен титул": Промоутер Фьюри оправдал Тайсона за бой с Нганну

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), поделился подробностями того, почему его клиент решил провести бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По словам функционера, команда британца искала ему соперника, однако топовые звезды отказались.

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"Мы пытались провести защиту титула. В первую очередь это должно иметь коммерческое содержание. Мы не можем допустить, чтобы сюда приехал Энди Руис, который потребует 20 миллионов долларов. Это бессмысленно.

Также существует ситуация, когда кажется, что другим парням не нужен титул. Джошуа только что провел разминочный бой, но решил, что лучше сразиться с парнем, которого только что избил Тайсон, чем сразиться за пояс и получить 40 процентов от гонорара. Все это чушь, которую они придумывают для оправданий. Мы пошли по этому пути в декабре прошлого года, но только потратили много времени. Если бы мы знали, что все так обернется, то не стали бы тратить время.

Есть бой, который хотят увидеть все, включая нас и включая Тайсона, и мы сделали предложение Усику. Но они отказали, потому что думали, что получат лучший вариант. Вот почему они это сделали. Теперь все так, как есть", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри и Нганну запланирован на 28 октября.

Ранее Нганну назвал условие, при котором проведет реванш с Фьюри.

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