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"Его волнуют только деньги": Хирн оценил вероятность боя Пола с Альваресом

Промоутер поделился мнением о возможном поединке блогера против именитого чемпиона.
Вчера, 22:27
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном бое между блогером Джейком Полом и объединенным чемпионом второго среднего дивизиона Саулем Альваресом.

По словам функционера, он не исключает вероятности организации подобного поединка, но считает это большой опасностью для боксирующего ютубера.

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"Вообще не удивлюсь, если этот бой состоится. Канело волнуют только деньги, и это будет такой легкий вечер для него.

Но те люди, которые делают Джейку поединки, очень умны. Если не считать поединок с Томми Фьюри, единственный момент, когда Джейк был в опасности - это первые 20 секунд боя с Майком Тайсоном. Они прекрасно понимают, что у них нет шансов против Канело", - сказал Хирн в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что после победы над Майком Тайсоном Джейк Пол подтвердил желание подраться с Саулем Альваресом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Эдди Хирн Джейк Пол

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