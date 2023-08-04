Усик отреагировал на обещания промоутера Дюбуа, что Даниэль его нокаутирует

Британский промутер Фрэнк Уоррен заявлял, что его подопечный Даниэль Дюбуа нокаутирует чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

Украинский боксер отреагировал на слова специалиста, сказав, что не верит в данный исход поединка.

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"Фрэнк Уоррен - талантливый человек. Он зарекомендовал себя, как выдающийся промоутер. Поэтому он должен говорить и делать это уверенно, иначе люди начнут сомневаться, но нет, я ему не верю", - приводит слова Александра Boxing Social.

Напомним, Усик и Дюбуа подерутся 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что украинец назвал единственное сходство между Дюбуа и Джошуа.

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