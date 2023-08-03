iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Аллен: Если Дюбуа попадет, то отправит Усика спать

Британец назвал сильные стороны боксеров.
Сегодня, 13:30
Дэвид Аллен / Getty Images
Дэвид Аллен / Getty Images

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен высказался о поединке Даниэля Дюбуа и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам спортсмена, украинец фаворит, но британец может шокировать его.

Читай также: "Он не поймет, откуда прилетело": Промоутер Дюбуа объяснил, как Даниэль победит Усика

"У нас есть 36-летний Усик. Он не супертяжеловес. Он вообще не большой парень. Усик - выдающийся боксер, но он полагается на свои рефлексы и подвижность. В 36 лет наступит момент, когда они его просто покинут.

Усик победит, он перебоксирует Дюбуа. Даниэль показал свою хрупкость, а украинец бьет достаточно тяжело, чтобы убрать его, но я не списываю Дюбуа полностью. Возможно, Усик потряс меня, но Дюбуа бьет в десять раз тяжелее, чем он, Даниэль в десять раз мощнее физически. Я не сбрасываю его со счетов полностью.

Читай также: Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023

Меня беспокоит только то, что в бою с Кевином Лереной мы увидели, что Дюбуа ищет возможность выйти из боя, когда пропускает в челюсть. Но, честно говоря, если Дюбуа попадет по Александру, то отправит его спать. Меня это интригует. Я думаю, что это интересно. Усику нужно быть идеальным, пока Дюбуа находится на ринге, потому что Даниэль действительно может ударить", - приводит слова Аллена Boxing Social.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Единственный вариант": Хргович объяснил, в случае чего Джойс может победить Чжилея "Единственный вариант": Хргович объяснил, в случае чего Джойс может победить Чжилея
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Чемпионат мира-2023 (женщины): Германия не смогла обыграть Южную Корею и покинула турнир Чемпионат мира-2023 (женщины): Германия не смогла обыграть Южную Корею и покинула турнир
Помочь журналистам

Видео

Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере
Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Бокс15:32
"Единственный вариант": Хргович объяснил, в случае чего Джойс может победить Чжилея
Киберспорт15:30
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
ММА15:25
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие страны15:15
Чемпионат мира-2023 (женщины): Германия не смогла обыграть Южную Корею и покинула турнир
Европа14:58
Бывший хавбек Динамо стал игроком клуба второго итальянского дивизиона
Европа14:54
Барселона отказалась от возможности арендовать Неймара
Украина14:41
Трансферы УПЛ: Шахтер подписал защитника и вингера, Ворскла арендовала бразильского форварда
Европа14:21
ПСЖ намерен до конца недели оформить сразу два трансфера
Украина14:20
Заря арендовала трех футболистов Динамо
Другие14:00
Календарь спортивных событий на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK