Аллен: Если Дюбуа попадет, то отправит Усика спать

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен высказался о поединке Даниэля Дюбуа и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам спортсмена, украинец фаворит, но британец может шокировать его.

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"У нас есть 36-летний Усик. Он не супертяжеловес. Он вообще не большой парень. Усик - выдающийся боксер, но он полагается на свои рефлексы и подвижность. В 36 лет наступит момент, когда они его просто покинут.

Усик победит, он перебоксирует Дюбуа. Даниэль показал свою хрупкость, а украинец бьет достаточно тяжело, чтобы убрать его, но я не списываю Дюбуа полностью. Возможно, Усик потряс меня, но Дюбуа бьет в десять раз тяжелее, чем он, Даниэль в десять раз мощнее физически. Я не сбрасываю его со счетов полностью.

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Меня беспокоит только то, что в бою с Кевином Лереной мы увидели, что Дюбуа ищет возможность выйти из боя, когда пропускает в челюсть. Но, честно говоря, если Дюбуа попадет по Александру, то отправит его спать. Меня это интригует. Я думаю, что это интересно. Усику нужно быть идеальным, пока Дюбуа находится на ринге, потому что Даниэль действительно может ударить", - приводит слова Аллена Boxing Social.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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