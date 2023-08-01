"Он не поймет, откуда прилетело": Промоутер Дюбуа объяснил, как Даниэль победит Усика

Авторитетный промоутер Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам специалиста, его боец воспользуется шансом и победит украинца.

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"После боя результат будет результатом, чтобы кто сейчас не говорил. Все же я думаю, что у Дюбуа есть отличный шанс. Он молод и силен. Это его момент.

Я знаю, что если он поймает своего соперника, то Усик даже не поймет, откуда ему прилетело. Вопрос в том, сможет ли Усик справиться с этой силой?", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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