iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring

В десятке лучших два спортсмена из Украины.
Сегодня, 11:10
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первое месте в рейтинге занял Теренс Кроуфорд, который в последнем бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе деклассировал Эррола Спенса.

Читай также: Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком

На втором месте в списке идет новоиспеченный обладатель титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ. 

Тройку лучших замыкает бывший лидер рейтинга Александр Усик.

ТОП-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Эррол Спенс
  7. Девин Хэйни
  8. Джервонта Дэвис
  9. Теофимо Лопес
  10. Василий Ломаченко

Ранее  Усик признался, сколько лет еще планирует боксировать.


Статьи по теме

Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - FaZe IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - FaZe
Кухаревичу на заметку - видео единственного "украинского" гола в истории Чемпионшипа Кухаревичу на заметку - видео единственного "украинского" гола в истории Чемпионшипа
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Помочь журналистам

Видео

Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне
Китайский теннисист потерял сознание во время матча на турнире в Вашингтоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа13:31
Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва
Киберспорт13:25
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - FaZe
Европа13:20
Кухаревичу на заметку - видео единственного "украинского" гола в истории Чемпионшипа
Киберспорт13:10
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Другие страны12:59
Бензема, Канте, Фирмино и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
Европа12:51
Бавария готова выложить за Кейна 85 млн фунтов
Лига конференций12:38
Луческу сообщил, где Динамо проведет домашний матч в Лиге конференций
Бокс12:30
"Он не поймет, откуда прилетело": Промоутер Дюбуа объяснил, как Даниэль победит Усика
Футбол12:23
Мбаппе отклонил предложение нового контракта от ПСЖ
Европа12:17
Одноклубники легенды уругвайского футбола подверглись нападению вооруженных фанатов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK