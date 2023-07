Кроуфорд деклассировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе

Американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

В титульном поединке он вышел в ринг против обладателя WBC, WBA и IBF Эррола Спенса (28-1, 22 КО).

Кроуфорд превосходил своего соперника по всем статям, нанося Спенсу значительного урона. Во втором раунде Теренс отправил Эррола в нокдаун, в седьмом это повторилось еще дважды.

Кроуфорд избивал своего соперника, поэтому рефери остановил бой после серии атак Кроуфорда в 9 раунде.

Результат боя: Теренс Кроуфорд победил Эррола Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD 🏆🏆🏆🏆



The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr