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Кроуфорд деклассировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе

Американец вошел в историю бокса.
Сегодня, 07:24
Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс / SHOWTIME Boxing
Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс / SHOWTIME Boxing

Американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

В титульном поединке он  вышел в ринг против обладателя WBC, WBA и IBF Эррола Спенса (28-1, 22 КО).

Кроуфорд превосходил своего соперника по всем статям, нанося Спенсу значительного урона. Во втором раунде Теренс отправил Эррола в нокдаун, в седьмом это повторилось еще дважды.

Кроуфорд избивал своего соперника, поэтому рефери остановил бой после серии атак Кроуфорда в 9 раунде.

Результат боя: Теренс Кроуфорд победил Эррола Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде

Отметим, что Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе в эпоху четырех поясов.

Ранее сообщалось, что Крус в зрелищном поединке победил Кабреру в элиминаторе WBC и WBA в легком весе.

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Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута
Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута

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