ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты матчей

В сентябре стартует десятый в истории чемпионат мира по футзалу.

ЧМ-2024 по футзалу будет проходить в трех городах Узбекистана (Ташкент, Андижан, Бухара) с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

В турнире будут принимать участие 24 команды, среди которых появится и сборная Украины, которая весной 2023 года выиграла свою группу отборочного этапа.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Португалии. Она же держит титул чемпиона Европы.

Расписание матчей чемпионата мира-2024 по футзалу

Групповой этап

Группа А: Узебкистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика

14.09, 15:30 | Парагвай - Коста-Рика

14.09, 18:00 | Узбекистан - Нидерланды

17.09, 15:30 | Коста-Рика - Нидерланды

17.09, 18:00 | Узбекистан - Парагвай

20.09, 18:00 | Коста-Рика - Узбекистан

20.09, 18:00 | Нидерланды - Парагвай

Группа В: Бразилия, Куба, Хорватия, Таиланд

14.09, 13:00 | Хорватия - Таиланд

14.09, 15:30 | Бразилия - Куба

17.09, 15:30 | Таиланд - Куба

17.09, 18:00 | Бразилия - Хорватия

20.09, 15:30 | Таиланд - Бразилия

20.09, 15:30 | Куба - Хорватия

Группа С: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола

15.09, 15:30 | Афганистан - Ангола

15.09, 18:00 | Аргентина - Украина

18.09, 15:30 | Ангола - Украина

18.09, 18:00 | Аргентина - Афганистан

21.09, 18:00 | Украина - Афганистан

21.09, 18:00 | Ангола - Аргентина

Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия

15.09, 13:00 | Новая Зеландия - Ливия

15.09, 15:30 | Испания - Казахстан

18.09, 15:30 | Ливия - Казахстан

18.09, 18:00 | Испания - Новая Зеландия

21.09, 15:30 | Казахстан - Новая Зеландия

21.09, 15:30 | Ливия - Испания

Группа Е: Португалия, Панама, Таджикистан, Марокко

16.09, 15:30 | Португалия - Панама

16.09, 18:00 | Таджикистан - Марокко

19.09, 15:30 | Марокко - Панама

19.09, 18:00 | Португалия - Таджикистан

22.09, 15:30 | Марокко - Португалия

22.09, 15:30 | Панама - Таджикистан

Группа F: Иран, Венесуэла, Гватемала, Франция

16.09, 15:30 | Иран - Венесуэла

16.09, 18:00 | Гватемала - Франция

19.09, 15:30 | Иран - Гватемала

19.09, 18:00 | Франция - Венесуэла

22.09, 18:00 | Франция - Иран

22.09, 18:00 | Венесуэла - Гватемала

Плей-офф

1/8 финала

24.09, 15:30 | 1B - 3ACD (матч 1)

24.09, 18:00 | 2A - 2C (матч 2)

25.09, 15:30 | 1D - 3BEF (матч 3)

25.09, 18:00 | 1A - 3CDE (матч 4)

26.09, 15:30 | 1F - 2E (матч 5)

26.09, 18:00 | 1E - 2D (матч 6)

27.09, 15:30 | 2B - 2F (матч 7)

27.09, 18:00 | 1C - 3ABF (матч 8)

1/4 финала

29.09, 15:30 | Победитель матча 1 - Победитель матча 5 (четвертьфинал 1)

29.09, 18:00 | Победитель матча 2 - Победитель матча 3 (четвертьфинал 2)

30.09, 15:30 | Победитель матча 7 - Победитель матча 4 (четвертьфинал 3)

30.09, 18:00 | Победитель матча 6 - Победитель матча 8 (четвертьфинал 4)

Полуфинал

02.10, 18:00 | Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 1 (полуфинал 1)

03.10, 18:00 | Победитель четвертьфинала 4 - Победитель четвертьфинала 3 (полуфинал 2)

Матч за третье место

06.10, 15:30 | Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2

Финал

06.10, 18:00 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

Регламент

В финальной части чемпионата мира 24 команды были распределены по шести группам по четыре сборные. Команды сыграют по разу с каждым оппонентом из своей группы.

В плей-офф пройдут две лучшие команды каждого квартета, а также четыре команды с лучшими показателями среди тех, кто занял третье место.

Начиная с 1/8 финала, команды при ничейном результате в основное время будут играть два дополнительный тайма по пять минут. Если же этого не хватит для определения победителя, будет проводится серия пенальти.

Однако лишь в матче за третье место не будет дополнительного времени, команды сразу приступят к пробитию пенальти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!