ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты матчей
В сентябре стартует десятый в истории чемпионат мира по футзалу.
ЧМ-2024 по футзалу будет проходить в трех городах Узбекистана (Ташкент, Андижан, Бухара) с 14 сентября по 6 октября 2024 года.
В турнире будут принимать участие 24 команды, среди которых появится и сборная Украины, которая весной 2023 года выиграла свою группу отборочного этапа.
Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Португалии. Она же держит титул чемпиона Европы.
Расписание матчей чемпионата мира-2024 по футзалу
Групповой этап
Группа А: Узебкистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика
- 14.09, 15:30 | Парагвай - Коста-Рика
- 14.09, 18:00 | Узбекистан - Нидерланды
- 17.09, 15:30 | Коста-Рика - Нидерланды
- 17.09, 18:00 | Узбекистан - Парагвай
- 20.09, 18:00 | Коста-Рика - Узбекистан
- 20.09, 18:00 | Нидерланды - Парагвай
Группа В: Бразилия, Куба, Хорватия, Таиланд
- 14.09, 13:00 | Хорватия - Таиланд
- 14.09, 15:30 | Бразилия - Куба
- 17.09, 15:30 | Таиланд - Куба
- 17.09, 18:00 | Бразилия - Хорватия
- 20.09, 15:30 | Таиланд - Бразилия
- 20.09, 15:30 | Куба - Хорватия
Группа С: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола
- 15.09, 15:30 | Афганистан - Ангола
- 15.09, 18:00 | Аргентина - Украина
- 18.09, 15:30 | Ангола - Украина
- 18.09, 18:00 | Аргентина - Афганистан
- 21.09, 18:00 | Украина - Афганистан
- 21.09, 18:00 | Ангола - Аргентина
Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия
- 15.09, 13:00 | Новая Зеландия - Ливия
- 15.09, 15:30 | Испания - Казахстан
- 18.09, 15:30 | Ливия - Казахстан
- 18.09, 18:00 | Испания - Новая Зеландия
- 21.09, 15:30 | Казахстан - Новая Зеландия
- 21.09, 15:30 | Ливия - Испания
Группа Е: Португалия, Панама, Таджикистан, Марокко
- 16.09, 15:30 | Португалия - Панама
- 16.09, 18:00 | Таджикистан - Марокко
- 19.09, 15:30 | Марокко - Панама
- 19.09, 18:00 | Португалия - Таджикистан
- 22.09, 15:30 | Марокко - Португалия
- 22.09, 15:30 | Панама - Таджикистан
Группа F: Иран, Венесуэла, Гватемала, Франция
- 16.09, 15:30 | Иран - Венесуэла
- 16.09, 18:00 | Гватемала - Франция
- 19.09, 15:30 | Иран - Гватемала
- 19.09, 18:00 | Франция - Венесуэла
- 22.09, 18:00 | Франция - Иран
- 22.09, 18:00 | Венесуэла - Гватемала
Плей-офф
1/8 финала
- 24.09, 15:30 | 1B - 3ACD (матч 1)
- 24.09, 18:00 | 2A - 2C (матч 2)
- 25.09, 15:30 | 1D - 3BEF (матч 3)
- 25.09, 18:00 | 1A - 3CDE (матч 4)
- 26.09, 15:30 | 1F - 2E (матч 5)
- 26.09, 18:00 | 1E - 2D (матч 6)
- 27.09, 15:30 | 2B - 2F (матч 7)
- 27.09, 18:00 | 1C - 3ABF (матч 8)
1/4 финала
- 29.09, 15:30 | Победитель матча 1 - Победитель матча 5 (четвертьфинал 1)
- 29.09, 18:00 | Победитель матча 2 - Победитель матча 3 (четвертьфинал 2)
- 30.09, 15:30 | Победитель матча 7 - Победитель матча 4 (четвертьфинал 3)
- 30.09, 18:00 | Победитель матча 6 - Победитель матча 8 (четвертьфинал 4)
Полуфинал
- 02.10, 18:00 | Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 1 (полуфинал 1)
- 03.10, 18:00 | Победитель четвертьфинала 4 - Победитель четвертьфинала 3 (полуфинал 2)
Матч за третье место
- 06.10, 15:30 | Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2
Финал
- 06.10, 18:00 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2
Регламент
В финальной части чемпионата мира 24 команды были распределены по шести группам по четыре сборные. Команды сыграют по разу с каждым оппонентом из своей группы.
В плей-офф пройдут две лучшие команды каждого квартета, а также четыре команды с лучшими показателями среди тех, кто занял третье место.
Начиная с 1/8 финала, команды при ничейном результате в основное время будут играть два дополнительный тайма по пять минут. Если же этого не хватит для определения победителя, будет проводится серия пенальти.
Однако лишь в матче за третье место не будет дополнительного времени, команды сразу приступят к пробитию пенальти.
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