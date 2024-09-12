iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты матчей

Представляем вашему вниманию календарь игр футзального мундиаля.
Сегодня, 15:08
Кубок чемпионата мира по футзалу / Getty Images
Кубок чемпионата мира по футзалу / Getty Images

В сентябре стартует десятый в истории чемпионат мира по футзалу.

ЧМ-2024 по футзалу будет проходить в трех городах Узбекистана (Ташкент, Андижан, Бухара) с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

В турнире будут принимать участие 24 команды, среди которых появится и сборная Украины, которая весной 2023 года выиграла свою группу отборочного этапа.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Португалии. Она же держит титул чемпиона Европы.

Расписание матчей чемпионата мира-2024 по футзалу

Групповой этап

Группа А: Узебкистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика

  • 14.09, 15:30 | Парагвай - Коста-Рика
  • 14.09, 18:00 | Узбекистан - Нидерланды
  • 17.09, 15:30 | Коста-Рика - Нидерланды
  • 17.09, 18:00 | Узбекистан - Парагвай
  • 20.09, 18:00 | Коста-Рика - Узбекистан
  • 20.09, 18:00 | Нидерланды - Парагвай

Группа В: Бразилия, Куба, Хорватия, Таиланд

  • 14.09, 13:00 | Хорватия - Таиланд
  • 14.09, 15:30 | Бразилия - Куба
  • 17.09, 15:30 | Таиланд - Куба
  • 17.09, 18:00 | Бразилия - Хорватия
  • 20.09, 15:30 | Таиланд - Бразилия
  • 20.09, 15:30 | Куба - Хорватия

Группа С: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола

  • 15.09, 15:30 | Афганистан - Ангола
  • 15.09, 18:00 | Аргентина - Украина
  • 18.09, 15:30 | Ангола - Украина
  • 18.09, 18:00 | Аргентина - Афганистан
  • 21.09, 18:00 | Украина - Афганистан
  • 21.09, 18:00 | Ангола - Аргентина

Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия

  • 15.09, 13:00 | Новая Зеландия - Ливия
  • 15.09, 15:30 | Испания - Казахстан
  • 18.09, 15:30 | Ливия - Казахстан
  • 18.09, 18:00 | Испания - Новая Зеландия
  • 21.09, 15:30 | Казахстан - Новая Зеландия
  • 21.09, 15:30 | Ливия - Испания

Группа Е: Португалия, Панама, Таджикистан, Марокко

  • 16.09, 15:30 | Португалия - Панама
  • 16.09, 18:00 | Таджикистан - Марокко
  • 19.09, 15:30 | Марокко - Панама
  • 19.09, 18:00 | Португалия - Таджикистан
  • 22.09, 15:30 | Марокко - Португалия
  • 22.09, 15:30 | Панама - Таджикистан

Группа F: Иран, Венесуэла, Гватемала, Франция

  • 16.09, 15:30 | Иран - Венесуэла
  • 16.09, 18:00 | Гватемала - Франция
  • 19.09, 15:30 | Иран - Гватемала
  • 19.09, 18:00 | Франция - Венесуэла
  • 22.09, 18:00 | Франция - Иран
  • 22.09, 18:00 | Венесуэла - Гватемала

Плей-офф

1/8 финала

  • 24.09, 15:30 | 1B - 3ACD (матч 1)
  • 24.09, 18:00 | 2A - 2C (матч 2)
  • 25.09, 15:30 | 1D - 3BEF (матч 3)
  • 25.09, 18:00 | 1A - 3CDE (матч 4)
  • 26.09, 15:30 | 1F - 2E (матч 5)
  • 26.09, 18:00 | 1E - 2D (матч 6)
  • 27.09, 15:30 | 2B - 2F (матч 7)
  • 27.09, 18:00 | 1C - 3ABF (матч 8)

1/4 финала

  • 29.09, 15:30 | Победитель матча 1 - Победитель матча 5 (четвертьфинал 1)
  • 29.09, 18:00 | Победитель матча 2 - Победитель матча 3 (четвертьфинал 2)
  • 30.09, 15:30 | Победитель матча 7 - Победитель матча 4 (четвертьфинал 3)
  • 30.09, 18:00 | Победитель матча 6 - Победитель матча 8 (четвертьфинал 4)

Полуфинал

  • 02.10, 18:00 | Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 1 (полуфинал 1)
  • 03.10, 18:00 | Победитель четвертьфинала 4 - Победитель четвертьфинала 3 (полуфинал 2)

Матч за третье место

  • 06.10, 15:30 | Проигравший полуфинала 1 - Проигравший полуфинала 2

Финал

  • 06.10, 18:00 Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

Регламент

В финальной части чемпионата мира 24 команды были распределены по шести группам по четыре сборные. Команды сыграют по разу с каждым оппонентом из своей группы.

В плей-офф пройдут две лучшие команды каждого квартета, а также четыре команды с лучшими показателями среди тех, кто занял третье место.

Начиная с 1/8 финала, команды при ничейном результате в основное время будут играть два дополнительный тайма по пять минут. Если же этого не хватит для определения победителя, будет проводится серия пенальти.

Однако лишь в матче за третье место не будет дополнительного времени, команды сразу приступят к пробитию пенальти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по футзалу

Статьи по теме

Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу
Сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора к ЧМ-2024 по футзалу Сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора к ЧМ-2024 по футзалу
Украина сыграла вничью с Сербией в отборе ЧМ-2024 по футзалу Украина сыграла вничью с Сербией в отборе ЧМ-2024 по футзалу
Бразилия - Украина: онлайн-трансляция финала студенческого чемпионата мира по футзалу Бразилия - Украина: онлайн-трансляция финала студенческого чемпионата мира по футзалу
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги МФК Металлург - Металлист 1925
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Де Брюйне пытался отказаться от капитанской повязки в Сити
Киберспорт16:25
ESL Pro League Season 20: Liquid победили VP, Vitality - FURIA, Complexity - MOUZ
Теннис16:00
Кубок Дэвиса: Украина сыграет с командой Израиля
Европа15:45
FA выдвинула обвинения против хавбека Тоттенхэма после шутки об одноклубнике
Киберспорт15:40
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция матчей Vitality - FURIA, Complexity - MOUZ, BIG - Fnatic
Европа15:20
Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой
Формула 115:13
Хюлькенберг раскритиковал стюардов за дисквалификацию партнера
15:08
ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты матчей
Украина14:33
Новичок Динамо не сможет принять участия в матчах против одного из клубов УПЛ
Бокс13:58
Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK