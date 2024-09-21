Хэмилтон поддержал протест Ферстаппена

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон поддержал Макса Ферстаппена.

Напомним, нидерландец был наказан за мат на пресс-конференции, однако решил протестовать против этого решения.

Хэмилтон согласен с Максом, что штраф смеховторный, а потому он надеется, что пилот не намерен соблюдать указания ФИА.

"Честно говоря, мне кажется, что это просто смехотворно. В конце концов, это ведь Формула-1 – вершина автоспорта. Лично я бы не стал делать ничего подобного, и я надеюсь, что Макс тоже не будет подчиняться ФИА и участвовать в общественной деятельности в качестве отбытия штрафа", - цитирует пилота racingnews365.

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