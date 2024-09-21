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Ферстаппен устроил акцию протеста после полученного штрафа

Пилот принял участие в пресс-конференции, почти не общаясь с журналистами.
Сегодня, 19:20
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выразил своеобразный протест после полученного штрафа.

Напомним, ФИА оштрафовала гонщика общественными работами за матч во время пресс-конференции.

Так как Макс вошел в тройку лучших на квалификации Гран-при Сингапура, он был вынужден вновь общаться с журналистами.

Однако сразу же пилот извинился, заявив, что у него что-то с голосом, и отвечал журналистам односложными фразами. А после собрал еще одну пресс-конференцию, на которой объяснил произошедшее.

"Я считаю, произошедшее смехотворно, так что зачем давать полные ответы? Оказывается, за это можно легко получить штраф. Я предпочту не говорить много, поберечь голос, а интервью можно дать где-то еще, если вам нужны мои ответы.

ФИА хотела создать прецедент. Людей предупреждали или выписывали небольшие штрафы. Теперь мой случай захотели сделать более серьезным примером, наверное. На мой взгляд, это странно. Я сматерился не на кого-то конкретного, просто сказал слова про свой болид.

Не хочу винить стюардов, ведь я на самом деле провел с ними хорошую беседу. Они просто обязаны следовать правилам. Они были довольно понимающими, и для них это тоже непростая ситуация. Я считаю, что моя реплика не была такой уж плохой. И, разумеется, она не была направлена ни на кого", – заявил Макс.

Напомним, что с результатами и расписанием Гран-при Сингапура вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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