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Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Сегодня, 07:23
Монако - Барселона / Getty Images
Монако - Барселона / Getty Images

В рамках первого тура Лиги чемпионов Монако принимал дома Барселону.

На старте встречи каталонский клуб остался в меньшинстве, ведь Эрик Гарсия был удален.

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Через несколько минут Манес Аклиуш открыл счет отличным ударом в нижний угол. Каталонцы ответили голом в исполнении Ямаля.

Монако вырвал победу на 71-й минуте - Иленихена отлично решил голевой момент.

Видео голов и обзор матча Монако - Барселона:

Монако - Барселона 2:1
Голы: Аклиуш, 16, Иленихена, 71 - Ямаль, 28

Монако: Кен - Вандерсон (Мависса Элеби, 88), Салису, Керер, Синго - Камара (Головин, 46), Закария, Бен-Сегир (Кайо Энрике, 70), Минамино (Балогун, 70), Аклиуш - Эмболо (Иленикена, 59).

Барселона: тер Штеген - Бальде (Фати, 88), Мартинес, Кубарси (Ферран Торрес, 79), Кунде - Эрик Гарсия, Касадо, Педри (Торре, 83), Рафинья, Ямаль (Мартин, 80) - Левандовски (Домингес, 80).

Удаление: Гарсия, 11

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Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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