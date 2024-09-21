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Ювентус сыграл в скучную ничью с Наполи

Команды не смогли забить друг другу.
Сегодня, 21:04
Ювентус - Наполи / Getty Images
Ювентус - Наполи / Getty Images

В рамках 5-го тура Серии А Ювентус сыграл с Наполи

Команды, которые сменили тренеров перед началом этой кампании достаточно неплохо начали сезон, и подходили к этому поединку в статусе команд из верхней половины турнирной таблицы.

Как часто бывает, в матче двух топ-команд, оба коллектива действовали прагматично, а потому не было большого количества опасных моментов.

В тех шансах, которые все же туринцы или неаполитанцы смогли создать, прекрасно действовали оборона или вратари, поэтому, ни одного гола зрители так и не увидели.

Ювентус - Наполи 0:0

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