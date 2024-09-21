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"Хочу поделиться своим мнением": Судаков высказался о незабитом пенальти Болоньи

Георгий сделал пост в Instagram касаемо последних событий.
Сегодня, 21:08
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказался в Instagram касаемо незабитого в ворота Болоньи пенальти в рамках Лиги чемпионов.
Украинский хавбек положительно настроен на будущее, несмотря на свои последние неудачи.
«Когда прошло время и эмоции, хочу поделиться своим мнением на счет последних событий.

1. Как говорится «shit happens» (shit happens это часто употребляемая фраза в английском языке, которая переводится как дерьмо случается - прим.)

2. Реальность такова: победа имеет свою цену. Цена - тяжелый труд. Постоянные усилия в течение длительного времени. Сколько усилий? Столько, сколько нужно для результата. Вы работаете и пробиваете себе путь вперед.

3. Как заменить негативные мысли на позитивные:
"И это так же пройдет"
"Я долго держался. Лучшее у меня впереди"
"Открылись одни двери, откроются и другие"

Keep moving! (Продолжаем двигаться в переводе на русский - прим.)", - написал Судаков в Instagram.

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