Компани повторил достижение Гвардиолы во главе Баварии

В рамках 4-го тура Бундеслиги Бавария разгромила Вердер.

Благодаря этому, рулевой мюнхенцев Венсан Компани повторил достижение своего экс-тренера Пепа Гвардиолы.

Бельгиец стал первым с кампании-2015/16 тренером немецкого гранда, который победил в своих первых трех выездных матчах во главе «красных».

Также Компани стал первым тренером с сезона-2016/2017, который выиграл 4 первых игры во главе клуба. Тогда это сделал Карло Анчелотти.

Напомним, ранее Энцо Мареска, который работал в штабе Гвардиолы, также повторил достижение Пепа .

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