iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Компани повторил достижение Гвардиолы во главе Баварии

Венсан удачно стартовал в мюнхенском клубе.
Сегодня, 21:58
Венсан Компани / Getty Images
Венсан Компани / Getty Images

В рамках 4-го тура Бундеслиги Бавария разгромила Вердер.

Благодаря этому, рулевой мюнхенцев Венсан Компани повторил достижение своего экс-тренера Пепа Гвардиолы.

Бельгиец стал первым с кампании-2015/16 тренером немецкого гранда, который победил в своих первых трех выездных матчах во главе «красных».

Также Компани стал первым тренером с сезона-2016/2017, который выиграл 4 первых игры во главе клуба. Тогда это сделал Карло Анчелотти.

Напомним, ранее Энцо Мареска, который работал в штабе Гвардиолы, также повторил достижение Пепа .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Венсан Компани

Статьи по теме

Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2024/25: Бавария главный претендент, Байер может повторить свой успех Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2024/25: Бавария главный претендент, Байер может повторить свой успех
Лидер Баварии отклонил предложение контракта на фоне слухов о переходе в АПЛ Лидер Баварии отклонил предложение контракта на фоне слухов о переходе в АПЛ
Бавария на выезде разнесла новичка Бундеслиги Бавария на выезде разнесла новичка Бундеслиги
Голкипер Баварии объявил о помолвке с девушкой-певицей Голкипер Баварии объявил о помолвке с девушкой-певицей
Помочь журналистам

Видео

Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Монако - Барселона 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:38
ESL Pro League Season 20: NaVi играют с G2 в полуфинале
Киберспорт23:37
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция полуфинала G2 - NaVi
Формула 123:21
Сайнс получил солидный штраф за переход трассы после аварии
Бокс23:01
Фьюри сравнил поражение от Усика с лишением девственности
Европа22:45
Тен Хаг - о Кристал Пэлас: Мы съели их с потрохами
Европа22:41
Новый тренер Ромы: Мы можем увидеть тройку Соуле, Довбика и Дибалы в атаке
Формула 122:10
Хэмилтон поддержал протест Ферстаппена
Европа21:58
Компани повторил достижение Гвардиолы во главе Баварии
21:46
ЧМ-2024 по футзалу: Украина обыграла Афганистан, Казахстан и Испания уничтожили соперников
21:44
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Афганистан, Аргентина провела сумасшедший матч с Анголой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK