Шахматная олимпиада-2024: расписание и результаты сборной Украины

ISPORT.ua предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Шахматной олимпиаде-2024.

11 сентября в Будапеште стартовала 45-я Всемирная шахматная олимпиада ФИДЕ - турнир по классическим шахматам, где национальные сборные борются за медали и признание в качестве сильнейшей шахматной нации планеты.

Правила турнира

Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров.

Перед каждым туром команды подают заявку с указанием шахматистов, играющих на первой, второй, третьей и четвертой доске.

В каждом матче шахматист, играющий на определенной доске одной команды, встречается с шахматистом, играющим на той же доске другой команды.

Контроль времени - 90+30 с добавлением 30 минут после 40-го хода.

Противники не вправе соглашаться на ничью до 30-го хода.

Подсчет очков

Каждый шахматист получает одно очко за победу, пол-очка за ничью и 0 очков за поражение в партии.

В матче побеждает команда, набравшая больше индивидуальных очков.

Каждая команда получает два командных очка за победу, очко за ничью и 0 очков за поражение в матче.

Команда, набравшая больше командных очков в конце соревнования, становится олимпийским чемпионом и получает кубок Гамильтона-Рассела.

Федерации также соревнуются за кубок Ноны Гаприндашвили, суммирующий достижения в открытом и женском зачете.

Состав сборной Украины

Мужская команда: Андрей Волокитин, Василий Иванчук, Руслан Пономарев, Антон Коробов и Владимир Онищук

Женская команда: Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Наталия Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова

Расписание и результаты матчей

Мужской турнир

1 тур, 11 сентября

Тунис - Украина 0:4

Ясин Барбария - Андрей Волокитин 0:1

0:1 Мохамед Аммар - Василий Иванчук 0:1

0:1 Хуссем Мефтахи - Антон Коробов 0:1

0:1 Зубайе Амдуни - Владимир Онищук 0:1

2 тур, 12 сентября

Украина - Уругвай 3,5 - 0,5

Андрей Волокитин - Жорж Мейер 0,5 - 0,5

Василий Иванчук - Андрес Родригес 1:0

- Андрес Родригес 1:0 Руслан Пономарев - Факундо Васкес 1:0

- Факундо Васкес 1:0 Владимир Онищук - Бернардо Роселли 1:0

3 тур, 13 сентября

Австралия - Украина 1,5 - 2,5

Тимур Куйбокаров - Андрей Волокитин 0,5 - 0,5

Бобби Ченг - Василий Иванчук 1:0

- Василий Иванчук 1:0 Жао Жонг-Янг - Руслан Пономарев 0:1

Давид Смердон - Антон Коробов 0:1

4 тур, 14 сентября

Украина - США 2,5 - 0,5

Андрей Волокитин - Фабиано Каррузо 0,5 - 0,5

Василий Иванчук - Уэсли Со 1:0

- Уэсли Со 1:0 Руслан Пономарев - Лейньер Домингес 0,5 - 0,5

Антон Коробов - Рэй Робсон 1:0

5 тур, 15 сентября

Венгрия - Украина

Василий Иванчук - Ричард Раппорт

Руслан Пономарев - Санан Сьюгиров

Антон Коробов - Ференц Беркеш

Владимир Онищук - Бенджамин Гледура

Женский турнир

1 тур, 11 сентября

Киргизстан - Украина 0,5 - 3,5

Александра Самаганова - Анна Ушенина 0,5 - 0,5

Бегимай Жанибекова - Наталия Букса 0:1

0:1 Асель Лесбекова - Инна Гапоненко 0:1

0:1 Айжан Шезбекова - Евгения Долуханова 0:1

2 тур, 12 сентября

Литва - Украина 1,5 - 2,5

Елена Мартынкова - Юлия Осьмак 1:0

- Юлия Осьмак 1:0 Симона Лимонтайте - Наталия Букса 0:1

0:1 Камила Багинскайте - Инна Гапоненко 0:1

0:1 Габия Симкунайте - Евгения Долуханова 0,5 - 0,5

3 тур, 13 сентября

Израиль - Украина 1:3

Марсель Ефроимски - Юлия Осьмак 0,5 - 0,5

Маша Климова - Анна Ушенина 0:1

0:1 Нога Ориан - Инна Гапоненко 0:1

0:1 Ронит Левитан - Евгения Долуханова 0,5 - 0,5

4 тур, 14 сентября

Турция - Украина 2:2

Екатерина Аталик - Юлия Осьмак 0,5 - 0,5

Бетул Кадиоглу - Анна Ушенина 0,5 - 0,5

0,5 - 0,5 Кубра Озтюрк - Наталия Букса 0:1

0:1 Гуленай Айдин - Евгения Долуханова 1:0

5 тур, 15 сентября

Азербайджан - Украина

Гунай Мамаджада - Юлия Осьмак

Ульвия Фаталиева - Анна Ушенина

Говхар Бейдуллаева - Наталия Букса

Ханим Балажаева - Инна Гапоненко

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