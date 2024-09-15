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Шахматная олимпиада-2024: расписание и результаты сборной Украины

ISPORT.ua предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Шахматной олимпиаде-2024.
Сегодня, 14:40
Василий Иванчук / ФШУ
Василий Иванчук / ФШУ

11 сентября в Будапеште стартовала 45-я Всемирная шахматная олимпиада ФИДЕ - турнир по классическим шахматам, где национальные сборные борются за медали и признание в качестве сильнейшей шахматной нации планеты. 

Правила турнира

  • Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров.
  • Перед каждым туром команды подают заявку с указанием шахматистов, играющих на первой, второй, третьей и четвертой доске.
  • В каждом матче шахматист, играющий на определенной доске  одной команды, встречается с шахматистом, играющим на той же  доске другой команды.
  • Контроль времени - 90+30 с добавлением 30 минут после 40-го хода.
  • Противники не вправе соглашаться на ничью до 30-го хода.

Подсчет очков

  • Каждый шахматист получает одно очко за победу, пол-очка за ничью и 0 очков за поражение в партии.
  • В матче побеждает команда, набравшая больше индивидуальных очков.
  • Каждая команда получает два командных очка за победу, очко за ничью и 0 очков за поражение в матче.
  • Команда, набравшая больше командных очков в конце соревнования, становится олимпийским чемпионом и получает кубок Гамильтона-Рассела.
  • Федерации также соревнуются за кубок Ноны Гаприндашвили, суммирующий достижения в открытом и женском зачете.

Состав сборной Украины

  • Мужская команда: Андрей Волокитин, Василий Иванчук, Руслан Пономарев, Антон Коробов и Владимир Онищук
  • Женская команда: Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Наталия Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова

Расписание и результаты матчей

Мужской турнир

1 тур, 11 сентября

Тунис - Украина 0:4

  • Ясин Барбария - Андрей Волокитин 0:1
  • Мохамед Аммар - Василий Иванчук 0:1
  • Хуссем Мефтахи - Антон Коробов 0:1
  • Зубайе Амдуни - Владимир Онищук 0:1

2 тур, 12 сентября

Украина - Уругвай 3,5 - 0,5

  • Андрей Волокитин - Жорж Мейер 0,5 - 0,5
  • Василий Иванчук - Андрес Родригес 1:0
  • Руслан Пономарев - Факундо Васкес 1:0
  • Владимир Онищук - Бернардо Роселли 1:0

3 тур, 13 сентября

Австралия - Украина 1,5 - 2,5

  • Тимур Куйбокаров - Андрей Волокитин 0,5 - 0,5
  • Бобби Ченг - Василий Иванчук 1:0
  • Жао Жонг-Янг - Руслан Пономарев 0:1
  • Давид Смердон - Антон Коробов 0:1

4 тур, 14 сентября

Украина - США 2,5 - 0,5

  • Андрей Волокитин - Фабиано Каррузо 0,5 - 0,5
  • Василий Иванчук - Уэсли Со 1:0
  • Руслан Пономарев - Лейньер Домингес 0,5 - 0,5
  • Антон Коробов - Рэй Робсон 1:0

5 тур, 15 сентября

Венгрия - Украина

  • Василий Иванчук - Ричард Раппорт
  • Руслан Пономарев - Санан Сьюгиров
  • Антон Коробов - Ференц Беркеш
  • Владимир Онищук - Бенджамин Гледура

Женский турнир

1 тур, 11 сентября

Киргизстан - Украина 0,5 - 3,5

  • Александра Самаганова - Анна Ушенина 0,5 - 0,5
  • Бегимай Жанибекова - Наталия Букса 0:1
  • Асель Лесбекова - Инна Гапоненко 0:1
  • Айжан Шезбекова - Евгения Долуханова 0:1

2 тур, 12 сентября

Литва - Украина 1,5 - 2,5

  • Елена Мартынкова - Юлия Осьмак 1:0
  • Симона Лимонтайте - Наталия Букса 0:1
  • Камила Багинскайте - Инна Гапоненко 0:1
  • Габия Симкунайте - Евгения Долуханова 0,5 - 0,5

3 тур, 13 сентября

Израиль - Украина 1:3

  • Марсель Ефроимски - Юлия Осьмак 0,5 - 0,5
  • Маша Климова - Анна Ушенина 0:1
  • Нога Ориан - Инна Гапоненко 0:1
  • Ронит Левитан - Евгения Долуханова 0,5 - 0,5

4 тур, 14 сентября

Турция - Украина 2:2

  • Екатерина Аталик - Юлия Осьмак 0,5 - 0,5
  • Бетул Кадиоглу - Анна Ушенина 0,5 - 0,5
  • Кубра Озтюрк - Наталия Букса 0:1
  • Гуленай Айдин - Евгения Долуханова 1:0

5 тур, 15 сентября

Азербайджан - Украина

  • Гунай Мамаджада - Юлия Осьмак
  • Ульвия Фаталиева - Анна Ушенина
  • Говхар Бейдуллаева - Наталия Букса
  • Ханим Балажаева - Инна Гапоненко

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