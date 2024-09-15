Шахматная олимпиада-2024: расписание и результаты сборной Украины
ISPORT.ua предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Шахматной олимпиаде-2024.
11 сентября в Будапеште стартовала 45-я Всемирная шахматная олимпиада ФИДЕ - турнир по классическим шахматам, где национальные сборные борются за медали и признание в качестве сильнейшей шахматной нации планеты.
Правила турнира
- Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров.
- Перед каждым туром команды подают заявку с указанием шахматистов, играющих на первой, второй, третьей и четвертой доске.
- В каждом матче шахматист, играющий на определенной доске одной команды, встречается с шахматистом, играющим на той же доске другой команды.
- Контроль времени - 90+30 с добавлением 30 минут после 40-го хода.
- Противники не вправе соглашаться на ничью до 30-го хода.
Подсчет очков
- Каждый шахматист получает одно очко за победу, пол-очка за ничью и 0 очков за поражение в партии.
- В матче побеждает команда, набравшая больше индивидуальных очков.
- Каждая команда получает два командных очка за победу, очко за ничью и 0 очков за поражение в матче.
- Команда, набравшая больше командных очков в конце соревнования, становится олимпийским чемпионом и получает кубок Гамильтона-Рассела.
- Федерации также соревнуются за кубок Ноны Гаприндашвили, суммирующий достижения в открытом и женском зачете.
Состав сборной Украины
- Мужская команда: Андрей Волокитин, Василий Иванчук, Руслан Пономарев, Антон Коробов и Владимир Онищук
- Женская команда: Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Наталия Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова
Расписание и результаты матчей
Мужской турнир
1 тур, 11 сентября
Тунис - Украина 0:4
- Ясин Барбария - Андрей Волокитин 0:1
- Мохамед Аммар - Василий Иванчук 0:1
- Хуссем Мефтахи - Антон Коробов 0:1
- Зубайе Амдуни - Владимир Онищук 0:1
2 тур, 12 сентября
Украина - Уругвай 3,5 - 0,5
- Андрей Волокитин - Жорж Мейер 0,5 - 0,5
- Василий Иванчук - Андрес Родригес 1:0
- Руслан Пономарев - Факундо Васкес 1:0
- Владимир Онищук - Бернардо Роселли 1:0
3 тур, 13 сентября
Австралия - Украина 1,5 - 2,5
- Тимур Куйбокаров - Андрей Волокитин 0,5 - 0,5
- Бобби Ченг - Василий Иванчук 1:0
- Жао Жонг-Янг - Руслан Пономарев 0:1
- Давид Смердон - Антон Коробов 0:1
4 тур, 14 сентября
Украина - США 2,5 - 0,5
- Андрей Волокитин - Фабиано Каррузо 0,5 - 0,5
- Василий Иванчук - Уэсли Со 1:0
- Руслан Пономарев - Лейньер Домингес 0,5 - 0,5
- Антон Коробов - Рэй Робсон 1:0
5 тур, 15 сентября
Венгрия - Украина
- Василий Иванчук - Ричард Раппорт
- Руслан Пономарев - Санан Сьюгиров
- Антон Коробов - Ференц Беркеш
- Владимир Онищук - Бенджамин Гледура
Женский турнир
1 тур, 11 сентября
Киргизстан - Украина 0,5 - 3,5
- Александра Самаганова - Анна Ушенина 0,5 - 0,5
- Бегимай Жанибекова - Наталия Букса 0:1
- Асель Лесбекова - Инна Гапоненко 0:1
- Айжан Шезбекова - Евгения Долуханова 0:1
2 тур, 12 сентября
Литва - Украина 1,5 - 2,5
- Елена Мартынкова - Юлия Осьмак 1:0
- Симона Лимонтайте - Наталия Букса 0:1
- Камила Багинскайте - Инна Гапоненко 0:1
- Габия Симкунайте - Евгения Долуханова 0,5 - 0,5
3 тур, 13 сентября
Израиль - Украина 1:3
- Марсель Ефроимски - Юлия Осьмак 0,5 - 0,5
- Маша Климова - Анна Ушенина 0:1
- Нога Ориан - Инна Гапоненко 0:1
- Ронит Левитан - Евгения Долуханова 0,5 - 0,5
4 тур, 14 сентября
Турция - Украина 2:2
- Екатерина Аталик - Юлия Осьмак 0,5 - 0,5
- Бетул Кадиоглу - Анна Ушенина 0,5 - 0,5
- Кубра Озтюрк - Наталия Букса 0:1
- Гуленай Айдин - Евгения Долуханова 1:0
5 тур, 15 сентября
Азербайджан - Украина
- Гунай Мамаджада - Юлия Осьмак
- Ульвия Фаталиева - Анна Ушенина
- Говхар Бейдуллаева - Наталия Букса
- Ханим Балажаева - Инна Гапоненко
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