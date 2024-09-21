Кристал Пэлас выстоял в матче с Манчестер Юнайтед и поделил очки

В субботу, 21 сентября, в рамках 5-го тура АПЛ Кристал Пэлас принимал дома Манчестер Юнайтед.

Команда Эрика тен Хага начала очень ярко, манкунианцы создали несколько моментов, но Хендерсон был непробиваем. До конца тайма МЮ 13 раз пробил по воротам, включая два попадания в перекладину, но так и не забил.

Во втором тайме хозяева собрались, и начали находить моменты для очень острых контратак. Дважды Эберече Эзе мог забивать, но безуспешно. Также отличился и Онана, который сделал невероятный двойной сейв, спасая собственные ворота.

С уходом Зиркзе манкунианцы стали менее остры в атаках, и в целом темп заметно упал в самом конце матча. И в итоге командам так и не удалось завоевать три очка в этом матче.

Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 5-го тура АПЛ

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0

xG: 1,03 - 1,86

Владение мячом: 29% - 71%

Удары: 7 - 16

Удары в створ ворот: 4 - 5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!