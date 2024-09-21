Дженоа раскрыла информацию о травме Малиновского
Уже завтра украинца ждет операция.
В Дженоа опубликовал обновление касательно травмы Руслана Малиновского.
Напомним, в матче 4-го тура Серии против Венеции украинский хавбек получил страшную травму и покинул поле на носилках.
Как сообщает пресс-служба клуба, Руслан вывихнул сустав и получил перелом малоберцовой кости.
Завтра Малиновскому предстоит операция, а о сроках возвращения полузащитника на поле пока ничего неизвестно.
Ранее также травму украинца прокомментировал главный тренер Дженоа.
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