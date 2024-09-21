Дженоа раскрыла информацию о травме Малиновского

В Дженоа опубликовал обновление касательно травмы Руслана Малиновского.

Напомним, в матче 4-го тура Серии против Венеции украинский хавбек получил страшную травму и покинул поле на носилках.

Как сообщает пресс-служба клуба, Руслан вывихнул сустав и получил перелом малоберцовой кости.

Завтра Малиновскому предстоит операция, а о сроках возвращения полузащитника на поле пока ничего неизвестно.

Ранее также травму украинца прокомментировал главный тренер Дженоа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!