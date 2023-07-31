iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком

Боб Арум считает, что поединок состоится, но сначала украинцу нужно одолеть Даниэля Дюбуа.
Сегодня, 18:50
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о том, когда можно будет организовать объединительный бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам главы компании Top Rank, поединок может состояться в феврале следующего года, но для этого украинскому боксеру еще нужно победить обязательного претендента Даниэля Дюбуа, который способен создать ему проблемы.

Читай также: Промоутер Фьюри заявил, что они делали новое предложение Усику перед анонсом боя с Нганну

"Я считаю, что бой Усик - Фьюри состоится. Думаю, это произойдет в следующем году. Возможно, в феврале будет хороший момент для этого поединка.

Но Усика не ждет легкая прогулка в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что посмотрим", - сказал Арум в комментарии Boxing News.

Ранее промоутер Эдди Хирн проехался по Тайсону Фьюри за отказ от боев с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

Статьи по теме

"В боксе все идет не так, как мы хотим": Тренер объяснил, почему Фьюри будет драться с Нганну "В боксе все идет не так, как мы хотим": Тренер объяснил, почему Фьюри будет драться с Нганну
"Это может быть немного опасно": Промоутер Фьюри оценил бой с Нганну "Это может быть немного опасно": Промоутер Фьюри оценил бой с Нганну
Украинец Харцыз проведет бой с поляком в андеркарде поединка Усик - Дюбуа Украинец Харцыз проведет бой с поляком в андеркарде поединка Усик - Дюбуа
Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс21:40
"В боксе все идет не так, как мы хотим": Тренер объяснил, почему Фьюри будет драться с Нганну
Европа21:32
Ливерпуль назначил ван Дейка новым капитаном команды
Киберспорт21:00
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча Monte - Cloud9
Лига Чемпионов20:59
Основной хавбек Днепра-1 готов сыграть с Панатинаикосом, полностью восстановившись от травмы
Киберспорт20:58
IEM Cologne 2023: Astralis выбили NiP, Natus Vincere обыграли OG
Киберспорт20:52
NaVi не без проблем одолели OG и вышли в полуфинал нижней сетки IEM Cologne 2023
Европа20:39
Форвард Вест Хэма стал на шаг ближе к переходу в Интер
Украина20:12
"Шахтер возвращается туда, где был": Срна объяснил подписание бразильского вингера
НБА19:48
Новый форвард для Челси: суперзвезда НБА навестила команду Мудрика во время турнира Summer Series
Бокс19:38
"Это может быть немного опасно": Промоутер Фьюри оценил бой с Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK