Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком

Боб Арум считает, что поединок состоится, но сначала украинцу нужно одолеть Даниэля Дюбуа.

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о том, когда можно будет организовать объединительный бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам главы компании Top Rank, поединок может состояться в феврале следующего года, но для этого украинскому боксеру еще нужно победить обязательного претендента Даниэля Дюбуа, который способен создать ему проблемы.

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"Я считаю, что бой Усик - Фьюри состоится. Думаю, это произойдет в следующем году. Возможно, в феврале будет хороший момент для этого поединка.

Но Усика не ждет легкая прогулка в бою с Дюбуа. Даниэль может донести удар и нокаутировать его. Так что посмотрим", - сказал Арум в комментарии Boxing News.

Ранее промоутер Эдди Хирн проехался по Тайсону Фьюри за отказ от боев с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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