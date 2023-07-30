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"Давайте будем реалистами": Усик признался, сколько лет еще планирует боксировать

Украинский чемпион оценил свои перспективы на будущее.
Сегодня, 20:56
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о том, сколько еще будет длиться его профессиональная карьера.

По мнению 36-летнего боксера, он будет выходить в ринг еще два-три года.

"Я не знаю, сколько еще я буду боксировать. Пока Бог дает мне силы. Но давайте будем реалистами. Думаю, года два-три.

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Вы не можете заработать все деньги в мире. Я хочу видеть своих детей, ребята только подрастают и теперь им надо дать то, что они должны получить от отца.

Что мотивирует меня сегодня? Моя жена, когда она звонит и говорит, как сильно она любит меня. Общение с моими детьми и совместно проведенное время с друзьями", - приводит слова Усика Przeglad Sportowy.

Напомним, что в своем ближайшем бою Александр Усик встретиться в ринге с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее Усик рассказал, чей стиль он пытался копировать в начале карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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