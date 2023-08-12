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"Шокирую его": Хелениус оставил грозное послание для Джошуа

Финский боксер намерен ворваться в элиту дивизиона.
Сегодня, 13:36
Роберт Хелениус / Getty Images
Роберт Хелениус / Getty Images

Финский супертяжеловес Роберт Хелениус высказался о поединке с Энтони Джошуа.

По словам опытного боксера, он намерен одержать яркую победу над бывшим чемпионом.

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"Джошуа чувствует больше давления. Возможно, он считает, что выйдет и ошарашит меня, но я занимаюсь боксом 26 лет. Я был спарринг-партнером Джошуа. Думаю, мы провели вместе почти 80 раундов спаррингов. Я считаю, что его удивит моя ударная мощь. Это было много лет назад, но наши спарринги все равно дают представление о нем. Мне кажется, что тогда это были равные спарринги. Конечно, я спарринговал с большими парнями в лагерях Кличко, Фьюри и Уайлдера. Я проводил спарринги по всему миру, так что у меня есть опыт.

Если Джошуа мене недооценивает, то это лучший сценарий, поскольку я думаю, что шокирую его, когда он выйдет со мной на ринг. Джошуа - жесткий боец. Он всегда был жестким, но я считаю, что для меня это идеальный момент, чтобы подраться с ним. Я думаю, его слабость в том, что когда он пропускает, то начинает нервничать и бояться", - сказал Хелениус сайту BoxingScene.

Напомним, поединок Джошуа - Хелениус состоится 12 августа в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джошуа назвал раунд, в котором собирается нокаутировать Хелениуса.

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