Хргович: У Дюбуа есть лишь один шанс на победу над Усиком

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в его дивизионе Александром Усиком и обладателем регулярного титула WBA Даниэлем Дюбуа.

По словам непобежденного боксера, британец может лишь надеется на нокаутирующий удар, ведь украинец его деклассирует.

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"Я думаю, что Усик - большой фаворит в этом поединке. Я даю ему большое преимущество. Дюбуа - крупный парень, хороший панчер, и в боксе может произойти все что угодно. Я даю ему шанс панчера.

Я не даю Дюбуа шансов перебоксировать Усика. Я думаю, что он окажется слишком медленным. Усику нужно быть осторожным и держаться подальше от правой руки. Я думаю, что это будет достаточно легкая работа для Александра", - рассказал Хргович в интервью Wasserman Boxing.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинский боксер отреагировал на слова британца о его страхе.

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