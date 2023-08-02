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"Я видел бой с Гассиевым": Джойс пророчит поражению Дюбуа в бою с Усиком

Британец оценил шансы боксеров в титульном поединке.
Сегодня, 07:44
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс высказался о поединке Даниэля Дюбуа и объединенного чемпиона мира Александра Усика.

По словам Джойса, его соотечественник может рассчитывать на силовой удар, но и его донести будет очень тяжело.

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"У Дюбуа есть шанс панчера, и он обладает мощным ударом. Вопрос в том, сможет ли Даниэль его донести.

Например, я видел бой Усика с Гассиевым. Мурат - мощный панчер, но если ты не можешь приложиться перчаткой к Усику, то тебя ждет тяжелый и грустный вечер. Впрочем, я не знаю. Даниэль молод. Посмотрим, что произойдет", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец признался, сколько лет еще планирует боксировать.

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