Стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа
Александр Красюк, промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинского боксера.
По словам промоутера, Александр нацелен на титульный бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
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"Если Фьюри не проиграет в своем цирковом выступлении с ММАшником, то поединок Усик - Фьюри мы будем отрабатывать следующим. Хргович? Если мы заходим на абсолютного чемпиона, то это имеет преимущество перед любой обязательной защитой, поэтому ему нужно будет подождать до завершения боя.
Контракт Усика с промоутерской компанией из Саудовской Аравии? Это только история под бой с Тайсоном Фьюри", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.
Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее украинский боксер рассказал, кого считает лучшим вне зависимости от весовой категории.