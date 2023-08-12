Стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа

Александр Красюк, промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинского боксера.

По словам промоутера, Александр нацелен на титульный бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

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"Если Фьюри не проиграет в своем цирковом выступлении с ММАшником, то поединок Усик - Фьюри мы будем отрабатывать следующим. Хргович? Если мы заходим на абсолютного чемпиона, то это имеет преимущество перед любой обязательной защитой, поэтому ему нужно будет подождать до завершения боя.

Контракт Усика с промоутерской компанией из Саудовской Аравии? Это только история под бой с Тайсоном Фьюри", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинский боксер рассказал, кого считает лучшим вне зависимости от весовой категории.