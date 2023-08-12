iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа

Украинский боксер нацелен стать абсолютным чемпионом дивизиона.
Сегодня, 08:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинского боксера.

По словам промоутера, Александр нацелен на титульный бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Читай также: Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой

"Если Фьюри не проиграет в своем цирковом выступлении с ММАшником, то поединок Усик - Фьюри мы будем отрабатывать следующим. Хргович? Если мы заходим на абсолютного чемпиона, то это имеет преимущество перед любой обязательной защитой, поэтому ему нужно будет подождать до завершения боя.

Контракт Усика с промоутерской компанией из Саудовской Аравии? Это только история под бой с Тайсоном Фьюри", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее украинский боксер рассказал, кого считает лучшим вне зависимости от весовой категории.


Статьи по теме

Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Футбол сегодня: Арсенал сыграет с Ноттингемом, Атлетик примет Реал, ПСЖ без Мбаппе и матчи УПЛ Футбол сегодня: Арсенал сыграет с Ноттингемом, Атлетик примет Реал, ПСЖ без Мбаппе и матчи УПЛ
Чемпионат мира-2023 (женщины): Австралия сыграет с Францией Чемпионат мира-2023 (женщины): Австралия сыграет с Францией
Джошуа назвал раунд, в котором собирается нокаутировать Хелениуса Джошуа назвал раунд, в котором собирается нокаутировать Хелениуса
Помочь журналистам

Видео

Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа09:00
Лионель Месси: статистика-2023/2024
Бокс08:50
Стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа
Европа08:28
Футбол сегодня: Арсенал сыграет с Ноттингемом, Атлетик примет Реал, ПСЖ без Мбаппе и матчи УПЛ
Другие страны08:08
Чемпионат мира-2023 (женщины): Австралия сыграет с Францией
Бокс08:03
Джошуа назвал раунд, в котором собирается нокаутировать Хелениуса
Европа07:43
Бернли - Манчестер Сити 0:3 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Другие страны07:24
Интер Майами разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка лиг, Месси поставил точку
Европа01:03
Болельщицы МЮ выступили против возвращения Гринвуда
Европа00:37
Хавбек Сити сделал дорогой подарок товарищам по команде за выигранный требл
Европа00:13
Гвардиола - первый, кто получил желтую карточку в новом сезоне АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK