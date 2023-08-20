"Оторвать ноги и сломать тело": Дюбуа поделился дерзким планом на бой с Усиком

Претендент по линии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа сделал дерзкое заявление по поводу будущего боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика.

Британский боксер выразил уверенность, что ему по силам добиться успеха в поединке с украинцем.

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"Я должен оторвать ему ноги и сломать тело. Это то, над чем мы работали. Уважение, да, оно есть. Я усердно тренировался для этого боя, а то что назвал, это и будет уважение, которое он получит.

Я много работал для этого поединка и чем-то жертвовал во время лагеря, теперь пришло время выполнить свою работу. Я должен сделать это для семьи.

Что касается болельщиков, то все хорошо, пусть кричат. Они не могут сражаться вместо него", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Усика и Дюбуа рассудит в ринге рефери, работавший на реванше украинца с Энтони Джошуа.

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