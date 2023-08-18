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Усик - Дюбуа: Боксеров в ринге рассудит рефери, работавший на реванше украинца с Джошуа

Украинский чемпион подерется с британским претендентом 26 августа во Вроцлаве.
Сегодня, 11:55
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotions Ukraine
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotions Ukraine

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обязательным претендентом, регулярным чемпионом по версии WBA Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Вечер бокса состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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Как сообщает промоутерская компания K2 Promotions, рефери в ринге главного боя боксерского шоу будет пуэрториканец Луис Пабон.

Этот специалист работал на последнем поединке Усика - реванше с Энтони Джошуа, который состоялся в августе 2022 года в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Также ранее этот рефери судил бои с участием Владимира Кличко, Василия Ломаченко, Олега Ефимовича, Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда.

Судьями боя будут Стэнли Христодолу (Южная Африка), Павел Кардыни (Польша) и Лешек Янковьяк (Польша).

Ранее промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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