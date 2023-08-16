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"Я иду побеждать": Дюбуа оценил свой статус андердога в бою с Усиком

Британец намерен показать агрессивное выступление.
Сегодня, 14:55
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о поединке с обладателем титулов WBA Super, WBO и IBF Александром Усиком.

Британец заявил, что он намерен стать новым чемпионом дивизиона.

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"Здорово быть андердогом. Хотя есть давление, но я не особо уделяю ему внимание. Как андердог ты ничего такого не чувствуешь. Ты просто выходишь и устраиваешь сопернику разрушение, навязываешь ему бой. Я супертяжеловес, а он крузер, и мне необходимо это показать, быть агрессором на ринге. Мне 25 лет. Это моя пора.

Я на сто процентов настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок. Я постоянно уставший, но я должен пройти через это. Я отдохну, когда сделаю это. Когда ты становишься чемпионом, ты можешь отдыхать хоть весь остаток жизни" - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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