"Пагубный панчер": промоутер Дюбуа рассказал, как Даниэль победит Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, рассказал, как его подопечный намерен одолеть обладателя титулов WBA Super, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, британец намерен использовать свои преимущества.

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"Дюбуа выйдет и навяжет Усику бой, будет контролировать поединок, использовать все свои физические атрибуты: джеб, превосходство в длине рук, габариты. Он будет драться в ритме и начнет выбрасывать бомбы. Дюбуа - очень пагубный панчер, и он покажет свой темперамент. Поэтому я верю, что он станет чемпионом.

Если не позволять меньшему бойцу заставлять тебя пятиться, если не дать ему переджебить себя, то у тебя не будет проблем. Дюбуа убедится, что будет контролировать это, вот и все. Как только прозвучит стартовый гонг, он навяжет свою волю в этом бою", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец отреагировал на угрозы промоутера Дюбуа быть нокаутированным.

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