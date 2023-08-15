"Слова - вода": Усик отреагировал на угрозы промоутера Дюбуа быть нокаутированным

Чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ответил на заявления промоутера Даниэля Дюбуа Фрэнка Уоррена о том, что британец одержит победу нокаутом в их предстоящем бою.

По словам украинского боксера, он считает подобные высказывания просто болтовней и желанием поддержать своего клиента.

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"Смотрите, я об этом уже говорил. Дяде Уоррену нужно что-то говорить, чтобы люди ему верили. Если он не будет говорить, люди поймут, что он немножко не в той степи. Ему в любом случае нужно что-то говорить, и он говорит. Так что слова - вода. Необходимы действия, нужно делать", - сказал Усик в комментарии Ringpolska.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа.

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