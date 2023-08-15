"Фигня, невероятная афера": Усик - о бое Фьюри и Нганну

Украинец считает, что "Цыганский король" боится его.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мнением о бое Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну.

По словам украинца, данный поединок является аферой.

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"Фигня. Ничего не думаю об этом бое. Это невероятная афера. Ничего не думаю об этом, о жадном пузе – тоже. Мне безразлично.

Хотелось бы, конечно, побоксировать с Фьюри. Но мне кажется, что он немного боится", - приводит слова Усика ringpolska.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Чисора раскрыл невероятный гонорар Фьюри за поединок против Нганну.

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