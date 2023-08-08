"Уверен, что приму правильное решение": Фьюри рассказал, когда может завершить карьеру

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

По словам британца, сейчас у него нет уверенности, сколько он еще будет выходить в ринг, но он уверен, что поймет, когда настанет время уйти.

"Кто знает, сколько мне осталось. Может, еще немного, может, год, может, два года, может, один бой, кто знает.

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Одно знаю точно - буду наслаждаться каждой оставшейся у меня минутой, каждым оставшимся у меня боем. Я принимаю все это и наслаждаюсь этим. Хочу, чтобы мои дети были там, мои маленькие мальчики уводили меня в ринг. Очень доволен тем, где нахожусь в своей жизни, что я в таком положении, где могу подарить им это волнение.

Думаю, каждый боец знает, когда придет время уйти. Все остаются в спорте слишком долго, но я уверен, что приму правильное решение. У меня много дел в жизни. У меня много детей, поэтому должен оставаться в здравом уме. Мне не нужны травмы или что-то в этом роде", - приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, что в своем ближайшем бою Тайсон Фьюри встретится в ринге с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Поединок состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее тренер Фьюри объяснил, почему его подопечный будет драться с Нганну.

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