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"В боксе все идет не так, как мы хотим": Тренер объяснил, почему Фьюри будет драться с Нганну

Наставник британца выразил удовлетворение, что удалось согласовать поединок с камерунцем.
Вчера, 21:40
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о будущем бое против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Американский специалист отметил, что у них особо не было других вариантов в их дивизионе и он рад, что его подопечный все же вернется в ринг.

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"Что касается меня, то я просто счастлив, что Тайсон проведет этот бой. Вы знаете, в боксе все идет не так, как мы хотим. Все остальные супертяжеловесы уже запланировали себе поединки, поэтому, если Тайсон будет драться с тем, с кем он будет драться, я рад.

Если боец говорит, что хочет с кем-то драться, это не значит, что поединок состоится. У обеих сторон есть команды, и они должны все согласовать для того, чтобы это стало возможным", - приводит слова тренера Фьюри Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, почему WBC санкционировал бой Фьюри - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну ШугарХилл Стюард

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