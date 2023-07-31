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"Это может быть немного опасно": Промоутер Фьюри оценил бой с Нганну

Боб Арум поделился ожиданиями от предстоящего поединка.
Сегодня, 19:38
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images
Тайсон Фьюри и Боб Арум / Getty Images

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум высказался о будущем поединке своего подопечного против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Представитель британского боксера ожидает невероятного зрелища, но считает, что поединок может быть опасным для его клиента.

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"Это потрясающий поединок. Нганну бьет так, как мы еще не видели.

Два гиганта будут сражаться друг с другом. Думаю, это будет невероятное шоу и отличный бой. Это может быть немного опасно для Фьюри", - сказал Арум в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, почему WBC санкционировал бой Фьюри - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Боб Арум фрэнсис нганну

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