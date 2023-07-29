"Фьюри позорит бокс": Британцу досталось от Чжилея за бой с Нганну

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался по поводу боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Китаец раскритиковал британца за то, что тот избегает серьезных поединков, а решил встретиться в ринге с камерунским бойцом, который является новичком в боксе.

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"Моя команда вела переговоры с представителями Тайсона Фьюри, мы были близки к организации поединка перед тем, как Джо Джойс активировал пункт о реванше. Я верю, что этот бой так или иначе состоится. Если вы посмотрите на Тайсона Фьюри, то он избежал Джошуа и Усика. Фьюри решил драться с соперником, который никогда раньше не был на ринге.

Нганну - новичок, он только перешел в профессиональный бокс. Да, он был чемпионом UFC, и я должен его уважать, но когда дело касается ринга - это другая история. Я думаю, что Тайсон Фьюри позорит бокс. Позор ему", - цитирует Чжилея Evening Standard.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Эдди Хирн проехался по Тайсону Фьюри за отказ от боев с Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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