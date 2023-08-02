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"Люди устали": Усик призвал Фьюри провести бой

Украинец жаждет стать абсолютным чемпионом мира в дивизионе.
Сегодня, 14:15
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри должен провести с ним поединок.

По словам украинца, британец тратит много времени на слова, не соглашаясь выйти в ринг.

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"Возможно, я дерусь не с тем британцем, но это мой путь. Это часть моего пути. Сейчас на нем стоит Даниэль Дюбуа, поэтому я должен встретиться с ним. Я думаю, что как человек Фьюри замечательная личность. Я считаю его отличным парнем, великолепным отцом, замечательным семьянином. Как спортсмен он тоже великолепен.

Я могу сказать только одно: с его стороны слишком много слов вместо дел. Целый мир хочет увидеть бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, и мы должны его устроить. Люди устали от разговоров. Нам нужно сделать бой, а не говорить о нем", - сказал Усик в интервью TNT Sports.

Напомним, Усик свой следующий бой проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа, а Фьюри в октября сразится с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Ранее сообщалось, что украинец признался, что не будет стремиться нокаутировать Дюбуа.

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