Чисора раскрыл невероятный гонорар Фьюри за бой против Нганну

Британец отметил доход "Цыганского короля" в поединке с дебютантом.

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По словам британца, его бывший соперник получит 50 миллионов долларов.

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"Люди не знают, сколько заплатят Тайсону, поэтому они критикуют его. Он получит 50 миллионов", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее Фьюри рассказал, когда может завершить карьеру.

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