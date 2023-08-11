Чисора раскрыл невероятный гонорар Фьюри за бой против Нганну
Британец отметил доход "Цыганского короля" в поединке с дебютантом.
Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и бойца ММА Фрэнсиса Нганну.
По словам британца, его бывший соперник получит 50 миллионов долларов.
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"Люди не знают, сколько заплатят Тайсону, поэтому они критикуют его. Он получит 50 миллионов", - приводит слова Чисоры Boxing Social.
Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
Ранее Фьюри рассказал, когда может завершить карьеру.
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