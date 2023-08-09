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Фьюри - о Джошуа: Он годами не хотел принимать бой со мной

Британец вновь заговорил о поединке с соотечественником.
Вчера, 22:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри  назвал причины, из-за которых не удалось организовать поединок с Энтони Джошуа.

"За последний год я два или три раза пытался устроить бой. Это всегда не происходит по какой-либо причине. Я не оптимист. В течение недели переговоров я сохранял большой оптимизм.

Я из года в год думал, что мы с Джошуа подеремся. Он годами не хотел принимать этот вызов. Так что ты не можешь заставить кого-то что-то сделать, сколько бы денег или поясов не стояло бы на кону.

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Вы не можете заставить кого-то делать то, что он делать не хочет. Если только обе стороны не захотят сразиться, то устроить бой не получится, как мы видели в течение последних лет", - сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Напомним, в следующем поединке Тайсон встретится с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Бой пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

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