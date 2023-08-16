"Есть несколько сюрпризов": Дюбуа пригрозил, что готов удивить в бою с Усиком

Обязательный претендент по линии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Британский боксер заверил, что подготовил несколько сюрпризов на поединок, и выразил уверенность, что способен добиться успеха.

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"Я шел к этому, я уже давно в этой игре. Сейчас мне 25 лет, я многое могу показать миру. Я готов драться, готов отобрать пояса и войти в историю. Я на сто процентов готов сражаться и побеждать.

Сейчас много разговоров. Но придет время, и я просто выйду и подерусь. Я сфокусирован, я работаю на тренировках. Я готов драться. Было много разговоров, но к бою у меня есть несколько особых сюрпризов для всех", - сказал Дюбуа в комментарии Boxing Social.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа.

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