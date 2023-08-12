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Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед боем с Усиком

Британский боксер вернулся в Лондон после подготовки в Испании.
Сегодня, 14:30
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обязательный претендент по линии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед боем с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Британский боксер сообщил, что уже вернулся в Лондон из Испании, где он готовился к поединку.

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При этом претендент озвучил амбициозную цель на будущий бой в Польше.

"Вернулся в Лондон после великолепного тренировочного лагеря в Испании. В следующий раз я покину Великобританию для того, чтобы завоевать новые пояса в Польше", - написал Дюбуа в Instagram.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее стал известен следующий соперник Усика после боя с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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