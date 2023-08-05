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Дюбуа: Мне нужно нокаутировать Усика

Британец намерен стать новым чемпионом дивизиона.
Сегодня, 14:30
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион WBA World в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

По словам британца, он сосредоточен на своей победе нокаутом.

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"В первом поединке Эй Джей был слишком осторожным в бою с Усиком. С Александром нужно быть грубым, это не секрет. Нельзя стоять там и пробовать перебоксировать его или что-нибудь другое, нужно натолкнуть его.

Конечно, мне нужно его нокаутировать, и это в Польше, на выездной площадке. Это должно быть что-то поразительное, что-то удивительное, я хочу одержать поразительную победу. Я не очень хочу победить по очкам, я хочу одержать полную победу", - приводит слова Дюбуа Boxing Social.

Напомним, Усик и Дюбуа подерутся 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что украинец назвал единственное сходство между Дюбуа и Джошуа.

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